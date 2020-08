Captiva kauft zwei Fachmarktzentren

Der Investment und Asset Manager Captiva hat ein langfristig vermietetes Portfolio bestehend aus einem Bestandsobjekt in Hannover-Isernhagen und einer Projektentwicklung in Kassel für das Sondervermögen Real Rendite UI – Segment CC Retail erworben, das durch die Universal-Investment-

Gesellschaft mbH als Service KVG betreut wird. Verkäufer der beiden Objekte ist die Halsdorfer + Ingenieure Projekt GmbH aus Hannover-Burgdorf.

.

Bei dem Objekt in Isernhagen nahe Hannover handelt es sich um das voll vermietete Fachmarktzentrum in der Krendelstraße 2-4, welches langfristig an den Hauptmieter Aldi sowie vier weitere Einzelhändler vermietet ist. Aldi befindet sich bereits seit der Eröffnung des Fachmarktzentrums im Jahr 2000 in dem Objekt, welches in 2019 vollumfänglich saniert wurde. Die Verkaufsfläche wurde auf rd. 1.200 m² vergrößert und Aldi hat in den neuen Flächen sein neues Filialkonzept mit einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre umgesetzt. Insgesamt verfügt die Immobilie über eine Nutzfläche von 3.358 m². Das Objekt liegt an der hoch-frequentierten Hannoverschen Straße, die die Autobahnen A2 und A7 verbindet.



Das Objekt in Kassel wird bis Ende 2021 auf einem rd. 9.000 m² großen Grundstück an der Holländischen Straße errichtet und als Fachmarktzentrum mit rd. 3.200 m² Mietfläche genutzt werden. Die Mietflächen werden langfristig an den Mieter Rewe sowie weitere Mieter aus dem Bereich Lebensmitteleinzelhandel/Nahversorgung vermietet. „Die Mieter werden sich gegenseitig sehr gut ergänzen und den umliegenden Einzelhandelsstandort komplementieren“, sagt Torben Neumann, Director Investment bei Captiva. Der Standort ist über die stark befahrene Holländischen Straße (über 30.000 Kfz/Tag) sehr gut angebunden.