Captiva kauft „Medical Cube“ in Rosenheim für 69 Mio. Euro

Captiva sichert sich in Rosenheim den 2021 fertiggestellten sogenannten „Medical Cube“. Das Neubauensemble in zentraler Innenstadtlage besteht aus einem Ärztezentrum und einem medizinischen Dienstleistungszentrum. Das Investitionsvolumen liegt bei rd. 69,0 Mio. Euro.

.

Insgesamt verfügen der über ein gemeinsames Parkhaus miteinander verbundene Komplex über eine Mietfläche von rd. 11.340 m² sowie 198 Stellplätze in dem Parkhaus. Verkäufer des Objekts ist die MedicalCube Gruppe, deren Gesellschafter selbst kaufmännische Ärzte sind, und bereits weitere Standorte projektieren. Captiva wird das Objekt in das Sondervermögen „Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2“ einbringen.



In dem Ärztezentrum in der Luitpoldstraße 4 befinden sich 14 Praxen mit 45 tätigen Ärzten u.a. mit den Fachrichtungen Plastische Chirurgie, Radiologie, Kieferorthopädie, Zahnmedizin, HNO, Orthopädie und Unfallchirurgie, Augenheilkunde, Internisten sowie ein Operationszentrum mit 3 aseptischen OP-Sälen. Die etablierten Ärzte bieten an dem Standort ein umfassendes medizinisches Angebot und werden durch eine im Erdgeschoss befindliche Apotheke, ein Sanitätshaus, einen Hörakustiker, einen Augenoptiker sowie ein Fitnessstudio optimal ergänzt.



Die Mikrolage des Ensembles überzeugt durch die unmittelbare Nähe zum Rosenheimer Haupt- und Busbahnhof sowie die fußläufige Entfernung zur Innenstadt. Durch das eigene Parkhaus ist die Erreichbarkeit durch den Individualverkehr ebenfalls sehr gut. Der Standort Rosenheim profitiert zudem von der Nähe zur wirtschaftsstarken Landeshauptstadt München.



Der rund 500 Mio. Euro schwere Immobilienfonds „Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2“ verfügt damit rd. ein Jahr nach Auflage bereits über ein attraktives und diversifiziertes Portfolio. Für weitere Investitionen verfügt der Fonds derzeit noch über Investmentmittel in Höhe von mehr als 200 Mio. Euro.



Der Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2 wird durch die IntReal Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service-KVG betreut. Die Transaktionen wurden zudem beratend durch die Kanzlei Reius Rechtsanwälte (Legal), Jebens Mensching PartG mbB (Tax) und Witte Projektmanagement GmbH (Technical) begleitet. Cushman & Wakefield war bei der Transaktion beratend und vermittelnd tätig. Institutionellen Anlegern steht der Fonds noch für begrenzte Zeit für Zeichnungen offen.