Captiva erwirbt zwei psychosomatische Privatkliniken

Für ihren Healthcare-Fonds erwirbt Captiva im Rahmen einer Sale- and Lease-back Transaktion zwei psychosomatische Privatkliniken im Großraum Berlin sowie in der Bodenseeregion. Mit den jüngsten Ankäufen ist der Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2 zu 70 Prozent platziert.

.

Bei den Kliniken handelt es sich um die Vincera Klinik Spreewald im brandenburgischen Bersteland und um die Vincera Klinik Bad Waldsee. Die beiden Einrichtungen wurden jüngst vollumfänglich saniert und verfügen über rd. 15.000 m² Mietfläche.



Die Vincera Klinik Spreewald in der Van d. Valk Allee 2 feierte ihre Eröffnung im vergangenen Jahr und ist der dritte Standort des Betreibers in der Region. Das ehemalige Van der Valk-Spreewald-Parkhotel wurde hierfür in 2020 umfangreich für die Privatklinik umgebaut. Der Mietvertrag für das 100 Bettenhaus läuft über 25 Jahre. Der zweite Standort, die Vincera Klinik Bad Waldsee (Badstraße 28) ist mit 59 Betten deutlich kleiner, aber auch hier läuft ein langfristiger Mietvertrag über 25 Jahre.



Mit dem Erwerb hat Captiva seit Auflage des Fonds im Dezember 2020 bereits Objekte für mehr als 350 Mio. Euro beurkundet und das Investitionsziel von rd. 500 Mio. Euro bereits zu rd. 70% erreicht. Weitere Transaktionen befinden sich derzeit kurz vor der Beurkundung, sodass der Fonds zeitnah voll investiert sein wird.



Der Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2 wird durch die IntReal Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service-KVG betreut. Die Transaktionen wurden zudem beratend durch die Kanzlei Vesthaus Rechtsanwälte (Legal), Jebens Mensching PartG mbB (Tax) und Bohnzirlewagen (Technical) begleitet.