Captiva erwirbt Quartier für betreutes Wohnen bei Koblenz

Captiva schließt mit dem Kauf eines Neubau-Quartiers für betreutes Wohnen in Höhr-Grenzhausen bei Koblenz das fünfte Investment für das Sondervermögen „Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2“ ab. Das gesamte Projekt ist langfristig an die Convivo Gruppe vermietet.

„Das Objekt wird aufgrund seiner guten Lage und des hohen Ausbaustandards das Angebot für seniorengerechtes Wohnen in der Region Koblenz/Montabaur sehr positiv ergänzen. Durch das umfassende Serviceangebot der Convivo Gruppe trägt der Standort zudem perspektivisch wesentlich zur ambulanten Versorgung bei“, sagt Marius Wenck, Investment Manager bei Captiva.



Convivo wird an dem Standort mit rd. 16.300 m² Mietfläche insgesamt 142 betreute Wohneinheiten, 24 Plätze in zwei Wohngemeinschaften und weitere 18 Plätze in der Tagespflege unterhalten. Die Immobilien, für die die Baugenehmigung bereits erteilt wurde, sollen 2024 im KFW 55 EE Standard fertiggestellt und an den Mieter übergeben werden. Die Meyer Bauunternehmung aus Altenkirchen wird die Immobilien Am Vallendarer Törchen als Generalunternehmer bauen.



Für den Fonds „Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2“ ist das Projekt bereits die fünfte erfolgreiche Akquisition seit seiner Auflage vor weniger als einem Jahr. Die Mittel des bis zu 500 Mio. Euro schweren Fonds sind damit beinahe zur Hälfte fest allokiert. Für weitere Transaktionen befindet man sich bereits in fortgeschrittenen Gesprächen.



Der Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 2 wird durch die IntReal Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service KVG betreut. Das Sondervermögen befindet sich noch im Vertrieb und steht interessierten Anlegern für eine begrenzte Zeit für Zeichnungen offen.



Die Transaktion wurde seitens des Sondervermögens beratend durch die Kanzlei Hahn Rechtsanwälte (Legal), Jebens Mensching PartG mbB (Tax) und Consulting Partners Hamburg (Technical) begleitet.