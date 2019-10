Captiva erwirbt Bad Aiblinger Fachklinik St. Georg

Captiva hat die Fachklinik St. Georg inklusive MVZ für Innere Medizin im bayerischen Bad Aibling, Kreis Rosenheim, erworben. Die langjährig etablierte Fachklinik verfügt über rd. 6.000 m² Mietfläche, ist auf innere Medizin mit den Schwerpunkten Onkologie und Naturheilverfahren spezialisiert.

Die Transaktion erfolgte in einem sogenannten „OpCo-/PropCo Split“, bei dem Captiva die Immobilie in der Rosenheimer Straße 6-8 als Asset Deal (PropCo) für das Sondervermögen „Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 1“ erworben hat. Das operative Geschäft (OpCo) wurde durch Adiuva Capital, die Beteiligungsgesellschaft einer deutschen Unternehmerfamilie, von dem bisherigen Betreiber übernommen. Gemeinsam ist geplant, das Objekt in enger Zusammenarbeit strategisch weiterzuentwickeln und substanziell in den Standort zu investieren.



Die Kurstadt Bad Aibling liegt im Speckgürtel von München und verfügt über zahlreiche Kliniken, Ärzte sowie weitere Gesundheitsdienstleister und ist sowohl regional als auch international eine anerkannte und nachgefragte Adresse im Gesundheitsbereich.



Der bereits vollständig platzierte „Captiva Gesundheitsimmobilien Deutschland 1“ Fonds wird durch die IntReal Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH als Service KVG betreut. Die Transaktion wurde zudem beratend durch Trûon Rechtsanwälte, Mensching Plus und Perner Architekten & Ingenieure begleitet.