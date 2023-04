Captiva erwirbt erneut Portfolio von Ratisbona

Captiva und Ratisbona haben erneut einen Portfolio-Deal in trockene Tücher gebracht. Dieses Mal wechseln sieben Nahversorger den Eigentümer. Erst im vergangenen Mai 2022 hatte sich der Investmentmanager für einen durch Universal Investment administrierten Immobilien-Spezialfonds schon ein Paket mit neun Nahversorgern im Wert von 61 Mio. Euro [wir berichteten] und im Juli 2021 mit 10 Immobilien im Wert von 51 Mio. Euro gesichert [wir berichteten].

.

"Wir freuen uns, dass wir Captiva erneut ein nachhaltiges und gut diversifiziertes Portfolio

übergeben können. Alle Standorte zeichnen sich durch sehr gute Lagen, ein zeitgemäßes Konzept und

ein hohes Maß an nachhaltigen Aspekten bei der Entwicklung und im Betrieb aus. Durch diese

Maßnahmen leisten wir langfristig einen entscheidenden positiven Beitrag zu einer erfolgreichen

Energiewende. Mit Captiva verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine

hohe Transaktionssicherheit, was gerade im aktuellen Marktumfeld eine wichtige Basis ist.“, so Tobias Hümmer, Transaktionsmanager bei Ratisbona Handelsimmobilien.



Das erworbene Immobilienpaket ist Teil des Foodprint-Nahversorgungsportfolios, welches langfristig an Lebensmitteleinzelhändler der Edeka- und Schwarz-Gruppe vermietet ist. Im Einzelnen handelt es sich um vier Netto-Discountmärkte, davon zwei Neubauten sowie zwei umfangreiche Bestandsrevitalisierungen, und eine neu zu errichtende Lidl-Filiale. Die fünf Immobilien umfassen insgesamt eine Mietfläche von ca. 6.400 m² und befinden sich in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Schleswig-Holstein. Des Weiteren wurden zwei Neubau-Edeka-Märkte in Niedersachsen erworben, die Ratisbona im Joint Venture mit einem weiteren Entwickler realisiert. Die beiden Vollsortimenter umfassen eine Mietfläche von rund 2.400 m². Die WALT des Portfolios beträgt zum 01.April 2023 ca. 14,7 Jahre.



Alle Märkte zeichnen sich durch eine besonders nachhaltige Bau- und Betriebsweise aus. So wird zur Energieversorgung an allen Standorten eine eigene Photovoltaik-Anlage zum Einsatz kommen. Zu Teilen werden die Märkte in Holzrahmenbauweise errichtet bzw. mit Gründach und teilweiser Fassadenbegrünung versehen. Eine eigene E-Ladeinfrastruktur steht zudem an vier Standorten zur Verfügung. Mit dem mittlerweile vierten Portfolioankauf bauen Ratisbona und Captiva ihre Zusammenarbeit weiter aus. Der letzte Deal zwischen den beiden Parteien fand im vergangenen Mai statt und umfasste neun Einzelhandelsimmobilien [wir berichteten].



Konkret handelt es sich um folgende Standorte:

• 22941 Bargteheide Netto

• 56235 Ransbach-Baumbach Lidl

• 38110 Braunschweig Netto

• 07751 Jena Netto

• 30457 Hannover Edeka

• 38319 Remlingen Edeka

• 31234 Edemissen Netto



Captiva agierte bei der Transaktion als Investment Manager für einen durch die Service-KVG Universal Investment administrierten Immobilien-Spezialfonds. Die Transaktion wurde auf Käuferseite zudem beratend durch die Kanzlei Jebens Mensching (Legal & Tax) und Consulting Partners (Technical) begleitet.



Neben den Transaktionen konnte Captiva in seinem bestehenden Einzelhandels-Portfolio im Jahr 2022 ebenfalls ein gutes Vermietungsergebnis erzielen: Rd. 18.600 m² wurden langfristig neu vermietet bzw. verlängert und sichern dem Fonds so einen zusätzlichen Mietertrag von rd. 28,5 Mio. Euro. Besonders hervorzuheben sind dabei mehrere Netto-Marken-Discount Standorte, die aufgrund ihrer attraktiven Mikrolagen in enger Abstimmung mit dem Mieter langfristig verlängert wurden. Die Mietflächen werden im Rahmen der Verlängerungen umfassend revitalisiert und wo erforderlich durch Gebäudeerweiterungen auf zeitgemäße Flächenmaße angepasst.