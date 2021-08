Captiva erwirbt „Alte Spinnerei“ in Bayreuth von HTB

Captiva hat von der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH ein Gesundheits- und Dienstleistungszentrum in zentraler Lage der Universitätsstadt Bayreuth erworben. Die HTB Fondsgruppe hatte das Objekt in 2015 für ihren geschlossenen Fonds HTB Strategische Handelsimmobilie Plus Nr. 4 für rund 31,5 Mio. Euro erworben. Laut Captiva liegt das Gesamtinvestitionsvolumen der aktuellen Transaktion bei ca. 46,1 Mio. Euro.

