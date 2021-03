CapReal startet Großprojekt in Regensburg

Das 2020 gegründete Immobilienmanagement-Unternehmen plant sein erstes Bauprojekt in der bayerischen Stadt. Das erworbene knapp 9.000 m² große Areal in unmittelbarer Nähe des Donau-Einkaufszentrums bietet vielfältige Entwicklungspotenziale.

Das Münchner Unternehmen CapReal hat sich ein vielversprechendes Gewerbeobjekt an der Nordgaustraße in Regensburg gesichert. Das 8.929 m² großes Grundstück befindet sich in direkter Nachbarschaft zu einem der größten und beliebtesten Einkaufszentren Deutschlands, dem bekannten Donau-Einkaufszentrum. Das Areal am nördlichen Eingangstor zur Innenstadt beheimatet seit 2007 außerdem einen Poco Einrichtungsmarkt.



Die Akquisition des Grundstücks in dem etablierten Regensburger Gewerbegebiet ist zugleich das erste Großprojekt der CapReal Immobilienmanagement GmbH. Die Investition erfolgt mit dem Ziel einer wert- und renditeorientierten Entwicklung des Objekts. Hierfür reicht die Bandbreite der möglichen Leistungen des Unternehmens von der gezielten Modernisierung über verschiedene Maßnahmen der Revitalisierung bis hin zu einem kompletten Refurbishment. Details für die konkrete Entwicklung des Objekts an der Regensburger Nordgaustraße stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest.



„Regensburg ist eine Stadt mit hoher Lebensqualität und starker Wirtschaftskraft. Ich freue mich sehr, dass wir hier in einer so zentralen Lage ein derart spannendes Gewerbeobjekt erwerben konnten und damit zugleich den ersten großen Meilenstein in der noch jungen Geschichte von CapReal setzen. Auch wenn die Entwicklung der vorhandenen Bebauung auf den ersten Blick herausfordernd erscheinen mag, erkennen wir das verborgene Potenzial. Wir werden alles daransetzen es zu heben und dafür auch die große Immobilienkompetenz unserer Muttergesellschaft, der Hubert Haupt Immobilien Holding, nutzen“, erläutert CapReal Geschäftsführer Jonathan von Pfetten.