CapMan und Universal-Investment erwerben zwei Wohnimmobilien für die BVK in Dänemark

CapMan und Universal-Investment haben zwei Wohnimmobilien in Dänemark erworben. In Kopenhagen wurde in ein neu erstelltes Gebäude investiert. Bei dem anderen Gebäude handelt es sich um ein Projekt im Rahmen eines „Forward Purchase” in Aarhus. Zusammen haben die Immobilien ein Investitionsvolumen von rund 125 Millionen Euro.

Die Akquisition wurde für einen von Universal-Investment für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) administrierten Immobilienspezialfonds realisiert. Mit rund 69 Milliarden Euro verwaltetem Gesamtvermögen ist die Bayerische Versorgungskammer die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe in Deutschland. Die Transaktion ist Teil eines von CapMan Real Estate gemanagten Fonds mit einem geplanten Immobilienvermögen von rund 500 Millionen Euro (brutto).



“Die aktuelle Transaktion ist die dritte und vierte Investition für das BVK Mandant. Sowohl der Wohnimmobilienmarkt in Kopenhagen als auch in Aarhus sind aufgrund des starken Bevölkerungswachstums sehr attraktiv. Zusammen genommen haben die aktuellen Transaktionen das bereits in Immobilien investierte Volumen des Fonds auf rund 300 Millionen Euro gesteigert und wir haben eine Reihe weiterer Investitionsmöglichkeiten in der Vorbereitung”, erläutert Sampsa Apajalahti, Investment Direktor von CapMan Real Estate.