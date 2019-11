Capital Bay übernimmt LBBWs WEG-Verwaltung und gründet Tochtergesellschaft

Die Capital Bay GmbH hat zum 1. November die Abteilung WEG-Verwaltung der LBBW Immobilien Asset Management GmbH übernommen. Alle acht Mitarbeiter an den Standorten Heilbronn, Leipzig und Dresden sowie Verwaltungsmandate für 3.800 Wohneinheiten gehen in die neu gegründete CB Immobilienverwaltung GmbH über.

„Mit der Übernahme und Neugründung kommen wir unserem Ziel, eine ganzheitliche Wertschöpfungs- und Dienstleistungskette an der Immobilie anbieten zu können, einen weiteren Schritt näher. Es freut uns sehr, dass wir alle Mitarbeiter des Bereichs – und damit auch ihre langjährige Erfahrung in der WEG- und Sondereigentumsverwaltung – übernehmen konnten. Gleichzeitig planen wir den weiteren Ausbau der Tochtergesellschaft“, sagt George Salden, CEO der Capital Bay. Bis Ende des Jahres soll die CB Immobilienverwaltung auf 15 Mitarbeiter anwachsen.



Mit der Integration der 3.800 Einheiten, die sich größtenteils in der Region Leipzig, Dresden, Heilbronn und Stuttgart befinden, wachsen die Assets under Management von des Unternehmens um rund 700 Millionen Euro auf insgesamt 5,2 Milliarden Euro.



„Durch den Kauf verfolgen wir unsere Wachstumsstrategie im Dienstleistungssegment konsequent weiter und ergänzen unser operatives Leistungsspektrum im Bereich Wohnungseigentums- und Mietsonderverwaltung optimal. Zusätzlich gewinnen wir mit Dresden und Heilbronn zwei neue wichtige Standorte und erweitern damit unser flächendeckendes Netzwerk in Deutschland auf zehn Standorte“, sagt Oliver Müller, Geschäftsführer der CB Immobilienverwaltung. George Salden und COO Rolf Schneider, seit 1. November 2016 Mitglied der Geschäftsführung [wir berichteten], fungieren als weitere Geschäftsführer der neuen Gesellschaft.