CapitalBay kauft Albert Schweitzer Pflegeheim in Mannheim vom DRK

Die Berliner Capital Bay GmbH hat das Albert Schweitzer Pflegeheim in Mannheim vom Deutschen Roten Kreuz e.V. (DRK) erworben. Der Kaufpreis lag im mittleren einstelligen Millionenbereich. Das Seniorenwohnheim in der Viehhofstraße 25-27 in der Schwetzinger Vorstadt verfügt derzeit über mehr als 100 Betten und eine Gesamtnutzungsfläche von knapp 5.000 m². 1985 errichtet und im Jahre 2003 zuletzt renoviert, wird das Pflegeheim in den nächsten zwei Jahren umfassend modernisiert. In einem ersten Schritt wird unter anderem eine aktuell leerstehende Demenzstation neu gestaltet.

„Wir stellen zunächst circa 2 Mio. Euro für die Modernisierung des Gebäudes zur Verfügung und können so eine leerstehende Etage wieder in Betrieb nehmen. Das hebt Werte für unsere Investoren. Insgesamt bleibt der Senioren- und Pflegeimmobilienmarkt in Deutschland nach wie vor sehr attraktiv. Wir planen weiteres Wachstum in der Assetklasse,“ sagt George Salden, CEO von CapitalBay.



Die Curata Care Holding GmbH, Kooperationspartner für Pflegeimmobilien der CapitalBay, hat den Betrieb der Einrichtung und alle Mitarbeiter zum 1. Juli 2018 übernommen. Das Haus liegt in der Nähe des beliebten Naherholungsgebiets Luisenpark, bietet gute Einkaufsmöglichkeiten und hat über diverse Bus- und Tram-Stationen eine sehr gute Verbindung zum öffentlichen Nahverkehr.