Capital Bay erwirbt Münchner Park Inn Hotel für zweistelligen Mio-Betrag

Die Berliner Capital Bay GmbH hat Ende November vergangenen Jahres das aktuell als Park Inn by Radisson betriebene Hotel am Frankfurter Ring 20-22 in München für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erworben. Das Gebäude wurde vom lokalen Projektentwickler Nunn-Gruppe veräußert und verfügt zur Zeit über etwas mehr als 3.000 m² Nutzfläche mit 81 Zimmern, nach Umbau und Erweiterung werden es rund 4.100 m² und 119 Einheiten sein. Darüber hinaus ist geplant, das Objekt in einen neuen Development Fonds zu integrieren.



„Micro-Living-Konzepte in jedweder Form sind weiterhin stark boomend in Deutschland. Das liegt vor allem an den hohen Anforderungen der Nutzer in die Flexibilität. A-Städte in Deutschland sind im Besonderen davon betroffen“, erklärt Christoph Geißler, CIO von Capital Bay.



Das Hotel liegt direkt an der U-Bahn-Station Frankfurter Ring und ist damit ideal an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. In unmittelbarer Nähe befinden sich außerdem das Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), das IT-Zentrum der BMW Group sowie Knorr-Bremse.