CapitalBay ernennt Matthias Nimmich zum Head of Mergers & Acquisitions and Treasury

Die Capital Bay GmbH baut ihr Führungsteam weiter aus: Matthias Nimmich ist seit Juli Head of Mergers & Acquisitions and Treasury bei dem Berliner Investment-Manager. Nimmich bekleidete zuvor die Stelle des Head of Finance bei Julius Berger Nigeria PLC. Dort war er unter anderem für das Cash Management und die Working Capital Finanzierung verantwortlich.

Bei CapitalBay steuert Nimmich die Finanzierung aller M&A-Projekte (Unternehmenszukäufe) und begleitet die Pre- und Post-Merger-Integrationen. Darüber hinaus bildet er die Schnittstelle zwischen den Bereichen Treasury, Controlling und Accounting.



Der 33-jährige Diplom-Kaufmann (FH) arbeitete vor Julius Berger Nigeria insgesamt neun Jahre bei der juwi AG in Wörrstadt. Dort war er zuletzt Teamleader Financial Services im Bereich Corporate Finance und begleitete Unternehmensfinanzierungen durch Schuldscheindarlehen sowie Syndizierungen in Höhe von über 500 Mio. Euro. Nimmich studierte Industriemanagement an der Europäischen Fachhochschule in Brühl.