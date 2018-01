CapitalBay ernennt Beirat

Capital Bay GmbH hat Ende letzten Jahres einen Beirat gegründet: Steven Boyens, Friedrich Meinikat, Timm Oberwelland und Philipp Rohwedder wurden als Beiratsmitglieder ernannt. Sie werden die Geschäftsführung in strategischen Fragestellungen tatkräftig unterstützen.

Steven Boyens verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Unternehmen, insbesondere im Immobilienbereich. In den vergangenen Jahren verantwortete er zahlreiche Unternehmens- und Portfoliotransaktionen und hat ausgewiesene Kenntnisse in den Bereichen Akquisition / Transaktionsmanagement, Corporate Finance, Restrukturierungen / Turnaround Management sowie der operativen Führung. Heute verantwortet er als CEO der WB Vermögensverwaltung schwerpunktmäßig Investitionen in Immobilien sowie Projektentwicklungen für Family Office und Stiftungen.



Friedrich Meinikat verantwortet seit Ende 2013 den Bereich Real Estate bei einem international tätigen Family Office aus Deutschland. In seiner Zuständigkeit liegt der gesamte Wertschöpfungsprozess im Bereich Immobilie, vom Ankauf über die Entwicklung bis zum Verkauf direkter und indirekter Immobilienanlagen im In- und Ausland. Zuvor arbeitete er als Prokurist für die conwert Deutschland GmbH und verantwortete das Asset Management der conwert Immobilien Invest SE in zahlreichen Regionen Deutschlands und Einzelaktivitäten im europäischen Ausland.



Timm Oberwelland ist Unternehmer und Filmproduzent. Als Investor bzw. Beiratsmitglied ist er an verschiedenen Unternehmen im In- und Ausland beteiligt, unter anderem an der Berliner Crowdsourcing-Plattform jovoto.com, der Filmproduktionsfirma Syrreal Entertainment, der San Francisco Real Estate sowie dem Süßwarenhersteller August Storck. Seit Juli 2015 ist Oberwelland geschäftsführender Gesellschafter der Tobis Film GmbH in Berlin, einem der führenden unabhängigen Filmverleihe Deutschlands.



Philipp Rohwedder verfügt über jahrzehntelange Erfahrung als Manager in den Bereichen Strategie, Business Development, Marketing & Vertrieb sowie M&A in führenden Unternehmen der Medien- und Logistikbranche. Seine bisherige berufliche Tätigkeit führte ihn neben verschiedenen Stationen in Deutschland, in die USA sowie ins außereuropäische Ausland. Seit mehr als zehn Jahren ist er im Marketing eines globalen Logistikunternehmens tätig.