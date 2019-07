CapitaLand verkauft Frankfurter Main Airport Center für 265 Mio.

Der Singapurer Immobilienkonzern CapitaLand Limited (89,8%) und ihr JV-Partner Lum Chang Holdings (5,1%) werden 94,9 Prozent an dem in 2017 erworbenen Main Airport Center an den CapitaLand Commercial Trust (CCT), ein gleichfalls zur CapitaLand Gruppe gehörender börsennotierter Immobilien-REIT, weiterreichen. Die geplante Transaktion basiert auf einem vereinbarten Immobilienwert von 265 Millionen Euro. 5,1 Prozent bleiben im Besitz von CapitaLand.

.

Die Transaktion, die von der Zustimmung der unabhängigen Anteilinhaber von CCT abhängig ist, wird voraussichtlich im 3. Quartal 2019 abgeschlossen. Hogan Lovells war beratend tätig. Die Sozietät hatte CapitaLand bereits im Jahr 2017 beim Erwerb des Main Airport Center in der Unterschweinstiege 2-14 in Frankfurt begleitet [Main Airport Center: CapitaLand legt 245 Mio. Euro hin]. Das MAC umfasst eine vermietbare Fläche von rund 60.200 m², wovon rund 53.900 m² auf Büroflächen entfallen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge liegt noch bei 4,3 Jahren. Aktuell liegt die Vermietungsquote bei rund 90%.



Neben dem MAC hält CapitaLand auch einen Anteil von 5,1 Prozent am Büroturm Gallileo. Das asiatische Immobilienunternehmen hatte das Gebäude im CBD im Mai 2018 für 356 Mio. Euro gekauft [wir berichteten] und ebenfalls 94,9 Prozent an den von ihr gemanagten CCT weitergereicht.