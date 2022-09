Capital Bay verpflichtet neuen Head of Fund Management

Michael Taufiqui-von Ahlefeldt-Dehn

Ab 1. September 2022 leitet Michael Taufiqui-von Ahlefeldt-Dehn das Fund Management der Capital Bay Gruppe. „Mit Michael Taufiqui von Ahlefeldt-Dehn haben wir einen ausgewiesenen Experten mit großer Marktkenntnis im Immobiliensektor für unser Fondsmanagement gewinnen können“, sagt Rolf Engel, CFO/CIO der Gruppe.

„Gerade vor dem aktuell herausfordernden Marktumfeld freuen wir uns, einen Fachmann wie ihn, mit seiner Expertise, Erfahrung und seinem Netzwerk, im Team zu haben. Er wird uns dabei unterstützen, den Wachstumskurs unseres breit aufgestellten Fondsgeschäfts fortzuführen und dazu die richtigen Opportunitäten und Objekte zu identifizieren sowie neue Anlageprodukte marktgerecht aufzulegen und zu strukturieren. Herr Taufiqui-von Ahlefeldt-Dehn wird dazu am Standort Frankfurt ein mehrköpfiges Team leiten“, so Engel weiter.



Taufiqui-von Ahlefeldt-Dehn blickt auf rund 30 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor zurück. Zuletzt verantwortete er die Leitung des Fonds Managements bei Corestate Capital mit 125 Fonds und Assets under Management von rund Euro 20 Mrd. Seine weiteren beruflichen Stationen waren die Deutsche Bank, Aareal Bank, SEB Bank, Schroders und Patrizia, wobei er in verschiedenen Führungspositionen vom Portfolio-, über das Asset- bis hin zum Transaktionsmanagement tätig war und ein Fondsvolumen von insgesamt über sieben Milliarden Euro in 13 europäischen Ländern verwaltete. Zudem begleitete er europaweit Investmenttransaktionen von mehr als fünf Milliarden Euro in nahezu allen Nutzungsarten.