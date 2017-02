Capital Bay verkauft Magdeburger Villa

Die Berliner Capital Bay GmbH (Capital Bay) hat ihre erst im Sommer letzten Jahres erworbene Magdeburger Villa samt dem dazugehörigen Bürogebäude wieder verkauft: Der repräsentative Altbau in exponierter Magdeburger Lage (Verlängerung zur Hegelstraße) ging an einen Privatanleger, die Büroeinheit an einen semi-professionellen Investor.

.

Capital Bay hatte die Villa mit dem Nebengebäude im Juli 2016 erworben und das Büro mit seinen rund 900 m² Gewerbefläche umfangreich saniert sowie voll vermietet. Für die denkmalgeschützte Villa liegt ein Bauvorbescheid für den Umbau in Wohnraum mit insgesamt ebenfalls 900 m² Wohnfläche vor. „Wir haben das günstige Marktumfeld genutzt und bei dem Verkauf eine Gewinnmarge im mittleren zweistelligen Bereich realisiert“, so Ralph Ziegler, Geschäftsführer der Capital Bay Transaction Management GmbH.