Capital Bay verbucht bestes Jahresergebnis seit Gründung

Die Capital Bay Group zeigt sich unbeeindruckt von der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen und erreicht 2021 das beste Jahresergebnis seit der Unternehmensgründung. „Das erfolgreiche vergangene Jahr bestätigt uns in unserer strategischen Ausrichtung“, sagt CEO George Salden.

Die Assets under Management konnten im abgelaufenen Jahr um knapp zwölf Prozent auf rund 7,5 Milliarden Euro gesteigert werden. Das Transaktionsvolumen lag bei 2,4 Milliarden Euro und es konnte ein dreistelliger Millionenbetrag an Eigenkapital bei institutionellen Investoren und Family Offices eingesammelt werden. Mit einem Whole-Loan-, einem Self-Storage- und einem Proptech-Fonds hat Capital Bay 2021 drei Investment-Vehikel für seine institutionellen Investoren und Family Offices mit einem langfristigen Zielvolumen von zusammengenommen 1,8 Milliarden Euro gelauncht. Insgesamt managt Capital Bay derzeit 11 AIFs.



„Wir bieten international agierenden, institutionellen Investoren durch die Integration unserer eigenen Betreibergesellschaften sowie des Property und Facility Managements ein umfassendes Investment und Asset Management. Für unsere Anleger sind wir damit der One-Stop-Shop-Manager, der für die Performance ihrer Immobilien durchgängig verantwortlich ist“, sagt George Salden.



„2021 stand erneut ganz im Zeichen des Coronavirus, wobei die Disruptionen, die 2020 noch den gesamten Immobilienmarkt getroffen haben, sich 2021 nicht in dem Ausmaß und der Breite wiederholt haben“, sagt Rolf Engel, CFO der Capital Bay. „Aufgrund der Unsicherheit anderer Anlageklassen hat sich jedoch die Nachfrage insbesondere nach core-Wohnimmobilien bei institutionellen Investoren im Laufe der Krise erhöht. Aber auch alternative Nutzungsarten wie Serviced Apartments oder Alters- und Pflegeimmobilien haben in der Gunst der Anleger gewonnen und etablieren sich immer mehr als echte Alternative zu den klassischen Assetklassen Wohnen, Büro und Einzelhandel. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend aufgrund steigender Nachfrage, anhaltend niedrigen Zinsen, der hohen Inflationsrate und fehlender Anlagealternativen 2022 fortsetzen wird“.



Erfolgreicher Start des Whole-Loan-Fonds

Im August 2021 wurde der „Capital Bay Europe Secured Whole Loan Fund“ gelauncht und startete mit einem ersten Portfolio an Finanzierungszusagen für Projektentwicklungen und -investitionen in London und weiteren britischen Großstädten mit einem Kreditvolumen von knapp 400 Millionen Euro [wir berichteten].



„Aufgrund von Unsicherheiten am Markt und Regulierungen wie Basel III steigt die Nachfrage nach Whole-Loan-Konstrukten alternativer Kreditgeber im Vergleich zu den traditionellen Bankenfinanzierungen“, sagt Rüdiger Kimpel, Head of Global Sales bei Capital Bay. „Mit unserem Fonds greifen wir diese Nachfrage auf. Für das erste Quartal erwarten wir großvolumige Investitionen. Es sind bereits weitere Finanzierungen in Höhe von 200 Millionen Euro durch Capital Bay für weitere Objekte in Großbritannien gesichert worden, die zum Ende des Quartals in den Fonds einbracht werden sollen. Mit einem investierten Volumen von rund 600 Millionen Euro wird der Fonds dann zu den fünf größten Whole-Loan-Fonds Europas gehören.“



Das Zielvolumen des „Capital Bay Europe Secured (CBES) Whole Loan Fund“ liegt bei 1,5 Milliarden Euro. Neben Projekten in Großbritannien sollen auch Bauvorhaben in Frankreich, Deutschland und Italien finanziert werden.



Neue Kooperationen: Modulares Bauen und Senior-Living-Immobilien

Für Capital Bay stand das Jahr 2021 auch im Zeichen strategischer Kooperationen. Im Oktober hat der Investmentmanager eine strategische Partnerschaft mit der Daiwa House Modular Europe geschlossen [wir berichteten]. Gemeinsam soll eine Plattform für die industrielle Produktion und den Vertrieb von vorfabrizierten Gebäudemodulen und ganzen Micro Apartments aufgebaut werden. Abnehmer der Module sowie fertiger Gebäude sind neben den Betreibermarken des exklusiven Kooperationspartners der Capital Bay Group, der 360 Operator GmbH, auch europäische Drittkunden. Die Module sollen in einer gemeinsamen Gigafactory produziert werden, deren Fertigstellung für 2024 geplant ist. Mit dem Einsatz der vorgefertigten Gebäudemodule können auf der Baustelle 30 bis 50 Prozent Bauzeit gespart sowie Baukosten signifikant gesenkt werden. Zudem erreichen die Modulbauten den KfW-Effizienzhaus-Standard 40 und das Baukonzept ist komplett ESG-konform.



Ende August 2021 wurde die Gründung eines Joint Ventures mit Gulf Islamic Investments (GII) verkündet [wir berichteten]. Ziel ist der Aufbau einer in Luxemburg regulierten Investmentplattform, die verschiedene Fonds für europäische Senior-Living-Immobilien in Deutschland und Europa mit Schwerpunkt auf core-plus- und value-add-Strategien auflegt. Mit dem Schritt wird der europäische Immobilienmarkt für Investoren aus dem Mittleren Osten und Nordafrika (MENA-Region) zugänglich gemacht und gleichzeitig das dringend notwendige Angebot für diese Nutzungsart geschaffen.



Plattform für Betreibermarken “360 Operator” wächst stark

Mit der im April 2021 gegründeten 360 Operator GmbH [wir berichteten] hat Capital Bay einen exklusiven Kooperationspartner, der insgesamt zehn Betreibermarken auf einer Makroplattform versammelt. Zu den Marken gehören unter anderem Curata, Penta Hotels, und Staytoo. Die Betreiberkonzepte reichen von Kindertagesstätten über Studentisches Wohnen, Serviced Apartments bis hin zu Pflegeeinrichtungen. Die Zahl der betriebenen Einheiten wuchs 2021 auf gut 11.000 und verbucht damit gegenüber 2020 ein Wachstum um 35 Prozent. Das Portfolio konnte dabei vor allem durch Zukäufe im Bereich Senior und Student Living vergrößert werden. Mittelfristig ist durch weitere aktive Zukäufe eine Steigerung der Zahl gemanagter Einheiten auf 15.000 geplant.



Award als innovativster AIM und Top Company 2022

Im Oktober wurde Capital Bay vom Global Brands Magazine mit dem Brand Award in der Kategorie „Most Innovative Investment Manager Germany“ ausgezeichnet. Damit hat das Unternehmen neben der Deutschen Bank als einziger deutscher Investment Manager einen Preis in der Kategorie „Investment Awards“ gewinnen können.



Außerdem hat Capital Bay das Siegel als „Top Company 2022“ von Europas größter Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu erhalten. Damit gehört das Berliner Unternehmen zu den fünf Prozent der am besten bewerteten Arbeitgeber auf der Plattform. „Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sehr wichtig für uns, denn nur als eingeschworenes Team können wir unsere ambitionierten Ziele erreichen“, sagt Rolf Schneider, COO der Capital Bay Group. „Umso mehr freut es uns, dass wir uns zu den Top-Arbeitgebern zählen dürfen.“