Capital Bay kauft Serviced Apartments in Freiham

Die Capital Bay GmbH hat sich für ihren neuen Micro-Living-Fonds ein Serviced Apartmenthaus in München für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag von der SEG Development GmbH und der Bull Capital GmbH gesichert. Der neue Fonds kann ab Herbst von institutionellen Investoren gezeichnet werden und hat ein Zielvolumen von rund 300 Mio. Euro. „Wir haben einen ersten großen Schritt im Wachstumsmarkt Micro Living getätigt und bauen diesen Bereich langfristig aus. Zwei weitere Immobilien an ähnlich attraktiven Standorten befinden sich bereits in der Ankaufsphase“, sagt Christoph Geißler, Chief Investment Officer von Capital Bay.

Der sich auf einem rund 5.300 m² großen Grundstück erstreckende Neubau an der Hans-Steinkohl-Straße im Münchner Stadtteil Freiham umfasst 331 Serviced Apartments mit einer Wohnfläche zwischen 18 und 33 m². Die Einheiten sind voll möbliert und mit eigener Küche ausgestattet. Darüber hinaus verfügt das Apartmenthaus neben einem Fitnessbereich, Washing-Lounges und großzügigen Gemeinschaftsflächen über eine Bar mit Terrasse, ein Restaurant sowie einen Frühstücksraum. Die CB Micro Living GmbH übernimmt den operativen Betrieb der Immobilie mit einem langfristigen Betreibermandat.



„Wir haben uns in einem hart umkämpften Markt ein Objekt in Toplage sichern können“, erklärt Alexander Kersting, Geschäftsführer der CB Micro Living GmbH. „Die Nachfrage nach Serviced Apartments ist in München extrem hoch – bedingt durch ein mangelndes Angebot an kleinen und zugleich hochwertigen Wohnungen. Wir gehen daher von einer kontinuierlich sehr hohen Auslastung aus.“ CB Micro Living beginnt im September dieses Jahres mit der Vermietung der Apartments.



Die Immobilie ist Teil einer rund 350 Hektar großen Quartiersentwicklung in München Freiham, in der zukünftig etwa 30.000 Menschen leben und 15.000 arbeiten werden. Auf der Fläche entstehen der größte Bildungscampus Münchens und ein Technologiepark mit Fokus auf Life Sciences und Forschung. Mit der Paulaner Brauerei Gruppe, einem Amazon Logistikzentrum, der Krauss Maffei Group und dem Klinikum Großhadern befinden sich zahlreiche große Arbeitgeber in naher Umgebung. Die Gewerbegebiete Krailling, Gröbenzell, Olching oder Gilching sind innerhalb von 10 Minuten mit dem Auto zu erreichen.