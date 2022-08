Capital Bay kauft erstes Objekt für neuen Senior-Living-Fonds

Die Capital Bay Group hat das erste Objekt für den kürzlich gemeinsam mit der Gulf Islamic Investments Group (GII) aufgelegten CB GII Senior Living Fund I [wir berichteten] erworben. Das Objekt im sachsen-anhaltinischen Laucha an der Unstrut verfügt über 3.037 m² Mietfläche und 69 Betten.

.

„Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit GII. Der Kauf des Pflegeheims in Laucha ist nun das erste Ergebnis. Weitere Investitionen des CB GII Senior Living Fund I sind in den Ankaufsphasen bereits weit fortgeschritten und sollen in Kürze abgeschlossen werden“, sagt Rolf Engel, General Partner des CB GII Senior Living Fund und CFO von Capital Bay.



Das dreistöckige Gebäude aus den 1930er Jahren wurde zwischen 2008 und 2009 renoviert und durch einen Anbau erweitert. Es befindet sich in gutem Zustand. Mieter und Betreiber der Einrichtung in der Hirschrodaer Straße 11 ist das Deutsche Rote Kreuz mit einem laufenden Mietvertrag bis 2033. Das Objekt wurde von einem privaten Verkäufer erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Investitionen in Seniorenimmobilien bieten eine hohe Mietsicherheit und stabile Renditen durch langfristige Mietverträge und das deutsche Sozialversicherungssystem, das bei Mietausfällen einspringt“, so Amit Jain, General Partner des CB GII Senior Living Fund und CIO von GII. „Wir planen, den Fonds bis Ende dieses Jahres um Seniorenimmobilien im Wert von 100 Millionen Euro zu erweitern.“ Derzeit führen Capital Bay und GII eine Due-Diligence-Prüfung für drei weitere Einzeltransaktionen sowie den Erwerb eines Portfolios mit neun Objekten durch.



Der CB GII Senior Living Fund I verfolgt Manage-to-Core- und Value-Add-Strategien und investiert in Bestandsimmobilien mit Modernisierungs- und/oder Erweiterungspotenzial sowie in Neubauprojekte. Der Investitionsschwerpunkt liegt auf deutschen Städten ab 5.000 Einwohnern, deren Einzugsgebiete eine hohe Nachfrage nach allen Formen des Seniorenwohnens aufweisen - vom barrierefreien Wohnen über Seniorenwohngemeinschaften und betreutes Wohnen bis hin zu vollstationären Pflegeeinrichtungen. Die Gulf Islamic Investments Group (GII) mit der die Capital Bay Group den Fonds gemeinsam aufgelegt hat, ist eine globale Investmentgruppe mit Hauptsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und einem verwalteten Vermögen von über drei Milliarden US-Dollar.