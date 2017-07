Capital Bay kauft Pflegeheim in Dresden

Die Berliner Capital Bay GmbH hat für den Betrieb eines Pflegeheims in Dresden die Curata Pflegeeinrichtungen gewonnen. Das Objekt im Dresdner Stadtteil Friedrichstadt bietet auf 2.600 m² 75 Pflegeplätze und ist voll vermietet. Capital Bay erwarb die Immobilie aus dem Jahr 1900 bereits im vergangenen Jahr. Die Immobilie in Dresden befindet sich in sehr guter Innenstadtlage, der Dresdner Zwinger ist nur einen Kilometer entfernt. Das Objekt wurde erst im Jahr 2011 speziell für die Nutzung als Pflegeeinrichtung kernsaniert.

