Capital Bay steigert AuM um 44,4 %

Die Capital Bay Group legt trotz der Corona-Pandemie ein erfolgreiches Jahr 2020 hin. Die Assets under Management belaufen sich zum Jahresende auf 6,6 Mrd. Euro, was einer Steigerung von 44,4 % entspricht. Das realisierte Transaktionsvolumen erhöht sich auf 1.809 Mio. Euro.

.

Basis des gestiegenen Investitionsvolumens waren Eigenkapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Offices in Höhe von insgesamt 600 Mio. Euro für sieben von Capital Bay gemanagte Alternative Investment Fonds (AIF) sowie für Direktinvestments von Individualkunden und Club Deals.



„Wir freuen uns sehr, dass insbesondere auch internationale Institutionen uns als Investment- und Asset Manager auswählen. Gerade die Nähe zur Immobilie durch die Integration unserer eigenen Betreibergesellschaften sowie des Property und Facility Managements ist dabei immer wieder ausschlaggebend, da unsere Anleger damit einen Manager haben, der für die Performance der Immobilien durchgängig verantwortlich ist. Unsere Anleger vertrauen auf unsere Inhouse-Kompetenz, künftige Cashflow-Potenziale einzelner Immobilien zu erkennen und mit dem eigenen Development & Construction-Bereich zu realisieren“, kommentiert George Salden, CEO von Capital Bay.



Transaktionsvolumen von 1,8 Mrd. Euro

Das gesamte Transaktionsvolumen in Summe von 1,8 Mrd. Euro entfällt auf den Ankauf von 163 Immobilien. Bei den neuen Objekten handelt sich um Bestandsgebäude und Projektentwicklungen sämtlicher Nutzungsarten: Der überwiegende Teil entfällt dabei auf 6 Wohnimmobilien mit 158 Wohneinheiten, 135 Gewerbeimmobilien mit gut einer Million m² Mietfläche sowie auf 22 Serviced Living-Immobilien in den Segmenten studentisches Wohnen, Micro Living, Hotel und Pflege mit insgesamt 2.115 Betten.



„Trotz Corona-Pandemie war 2020 ein erfolgreiches Jahr für uns und unsere Investoren“, sagt Rolf Engel, CFO der Capital Bay. „Die Nachfrage nach Immobilien hat sich im Laufe der Krise weiter erhöht. Versicherungen, Banken, Pensionskassen, Versorgungswerke – kurz: alle institutionellen Investoren – erhöhten 2020 ihre Immobilienquoten und wollen dieses strategische Ziel auch 2021 weiterverfolgen. Unsere lokale Verankerung an insgesamt 21 Standorten in den verschiedenen europäischen Märkten, im Mittleren Osten sowie in der Region Asien-Pazifik ermöglicht uns mittelbar über Investoren den Zugriff auf attraktive Investitionsobjekte. Darüber hinaus ermöglicht es uns unsere Transaktionsdatenbank, Investitionsangebote schnell zu evaluieren und somit effizienter zu sondieren“.



Das 2020 von der Gruppe transaktionierte Volumen in Höhe von 1,8 Mrd. Euro entspricht einem Anteil von 8,5 Prozent der systematisch durch die hauseigene Softwarelösung qualifizierten Offerten. Das sind 1,8 Prozent mehr als noch 2019. Zeitgleich gelang es dem Unternehmen, die Sensitivität des hauseigenen Systems um relevante Offerten und Objekte zu identifizieren, auf 49,3 Prozent zu erhöhen.



“360 Operator” wächst stark

Die Zahl der gemanagten Einheiten der Makro-Plattform „360 Operator“ wuchs 2020 deutlich mit einem Plus von über 20 Prozent auf 8.200 Units. Das Wachstum wurde maßgeblich durch Zukäufe im Bereich Senior Living getrieben. Damit gehört der 360 Operator als exklusiver Partner der Capital Bay Group mit seinem Pflegeheimbetreiber, der Curata Care Holding GmbH, gemäß pflegemarkt.com zu den 20 größten Betreibern von Senior Living Immobilien in Deutschland. Mittelfristig ist durch weitere aktive Zukäufe eine Ausweitung der gemanagten Bettenzahl um mehr als 6.000 weitere Einheiten geplant.



Weiteres Wachstum

Als vertikal vollintegrierter Alternative Investment Manager konnte die Capital Bay Group 2020 zudem neue Mandate für das Property und Facility Management in einem dreistelligen Millionenbetrag unterzeichnen. Darüber hinaus betreut das Unternehmen über sein Development & Construction-Geschäftsfeld aktuell 22 Refurbishment- und Neubauprojekte im Volumen von über 30 Mio. Euro bundesweit zwischen Rostock und dem Bodenseekreis.