Capital Bay investiert erneut in ostdeutsche Pflegeimmobilie

Die Capital Bay GmbH baut mit der Seniorenresidenz Ambiente in Erfurt ihr Pflegeheim-Portfolio weiter aus und setzt dabei erneut auf einen Standort in Ostdeutschland. Das neu akquirierte Objekt in der Häßlerstraße 21 in guter zentraler Lage im Stadtteil Daberstedt wird zu einem geringen Anteil auch als Hotel genutzt. Der Kaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Der Gebäudekomplex aus dem Jahre 1999 bietet auf rund 12.000 m² rund 200 Pflegeplätze und 60 Hotelzimmer. Die Seniorenresidenz wird seit über 15 Jahren erfolgreich von der Victor´s Unternehmensgruppe betrieben.

„Mit der Seniorenresidenz Ambiente bauen wir unser Seniorenheim-Portfolio weiter aus“, sagt George Salden, CEO von Capital Bay. „Die Erfurter Einrichtung positioniert sich mit einer Auslastungsquote von nahezu 100 Prozent hervorragend am Markt.“



Capital Bay wurde beim Kauf der Immobilie von der Kanzlei Jung & Schleicher rechtlich beraten.