Capital Bay übernimmt drei Berliner Seniorenwohnheime von Andreas Franke

Die Capital Bay GmbH hat im Oktober drei Seniorenwohnheime in Berlin von der Andreas Franke Unternehmensgruppe erworben. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen. Das Portfolio umfasst insgesamt rd. 430 Betten und weist eine Gesamtmietfläche von 13.100 m² auf. Die Curata-Gruppe übernimmt als strategischer Partner den Betrieb.

Zu den erworbenen Objekten gehören der Park Alterssitz City in Wilmersdorf (Meinekestraße 14), das Sanatorium West in Lankwitz (Dessauerstraße 1) sowie die Residenz Dahlem (Clayallee 54-56). Die Einrichtungen wurden in den Jahren 1969 und 1970 errichtet und vor etwa zehn Jahren umfassend modernisiert.



„Alle drei Seniorenwohnheime sind hervorragend am Markt positioniert und befinden sich in guten Berliner Lagen“, sagt George Salden, CEO von Capital Bay. „Mit Curata als strategischem Partner werden wir die Einrichtungen nachhaltig weiterführen. Altersgerechte Wohnformen und Pflegeimmobilien sind Teil unserer Investitionsstrategie, der Erwerb weiterer Objekte ist geplant.“



„Der Curata-Gruppe gelingt mit diesem Schritt der Eintritt in den attraktiven Berliner Markt. Parallel dazu konnte die Curata durch die Übernahme eines Ambulanten Dienstes in Berlin den Umfang der Pflegedienstleistungen deutlich erweitern. Damit wächst die Curata segmentübergreifend auf über 3.500 Betreuungseinheiten in ganz Deutschland und schließt zu den Top 10 der deutschen Pflegeheimbetreiber weiter auf“, ergänzt Thorsten Mohr, Geschäftsführer und CFO des Unternehmens.