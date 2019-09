Capital Bay übernimmt Luxemburger Fondsmanager IC Fund Management

Die Berliner Capital Bay Gruppe hat den Alternative Investment Fund Manager (AIFM) IC Fund Management S.á.r.l. mit Sitz in Luxemburg, das (ehemalige) Fondsmanagementvehikel der International Campus Group, erworben. Mit dem Kauf übernimmt das Unternehmen in der Funktion des AIFM auch ein Fondsgeschäft von IC Fund Management, bei dem die International Campus Group weiter als Berater und Dienstleister des Fonds tätig ist. Rolf Engel und die MMI Schweiz AG, Co-Gründer der International Campus, werden Gesellschafter der IC Fund Management, ebenso wie zwei weitere Personen aus dem Luxemburger Management.

.

„Der Erwerb eines voll lizensierten und zertifizierten AIFM markiert einen wesentlichen Meilenstein in der Internationalisierungsstrategie von Capital Bay. Wir erweitern damit unsere Infrastruktur zielgerichtet, um unseren bestehenden und zukünftigen Investoren auf der ganzen Welt Fonds mit Immobilienprodukten aus Deutschland anbieten zu können“, erläutert George Salden, CEO von Capital Bay.



Die Gesellschaft firmiert ab sofort unter dem Namen Capital Bay Fund Management, in der Rechtsform einer Luxemburger S.á.r.l. Die Capital Bay Fund Management wird Investmentfonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien in verschiedenen Asset Klassen auflegen und betreuen – von Bestandsobjekten bis hin zu Projektentwicklungen.



Die derzeit in Luxemburg betreuten Fonds sind in Projektentwicklungen und Bestandsgebäuden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden investiert. Inklusive Kapitalzusagen kommen sie auf ein Volumen von insgesamt rund einer Milliarde Euro.



Für das Unternehmen eröffnet sich damit im internationalen, institutionellen Bereich neue Geschäftsfelder und Kooperationsmöglichkeiten, zudem wird die Präsenz um einen weiteren Standort ergänzt. Laut Capital Bay soll das komplette Team der IC Fund Management übernommen werden.