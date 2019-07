Capera verwaltet 850 Project-Wohnungen

Die Capera Immobilien Service GmbH übernimmt die Wohnungseigentumsverwaltung von rund 850 Wohnungen, die durch die Project Immobilien Gruppe entwickelt werden. Der Projektentwickler und Bauträger realisiert die Objekte im Zeitraum bis 2021 unter anderem an den Standorten Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Potsdam.

„Wir arbeiten seit mehreren Jahren mit der Project Immobilien Gruppe zusammen und haben bereits die ersten fertiggestellten Objekte in Hamburg übernommen. Als strategischer Partner möchten wir auch künftig einen reibungslosen Übergang von der Bauphase in die Bewirtschaftungsphase sicherstellen, wobei unser Fokus insbesondere auf der engen Begleitung der Käufer nach der Wohnungsübergabe liegt“, so Martin Henke, Geschäftsleiter von Capera.