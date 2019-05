Capcora arrangiert weitere Mezzanine-Finanzierung für Eyemaxx

Die Eyemaxx Real Estate AG hat mit Hilfe von Capcora Mezzanine-Kapital für eine größere Projektentwicklung in Deutschland aufgenommen. Durch den Einsatz der nachrangigen Tranche konnte die Finanzierungsstruktur im Projekt optimiert werden.

.

Eyemaxx entwickelt derzeit unterschiedliche Immobilienprojekte im Gesamtvolumen von rund 1 Mrd. Euro. Der Geschäftsfokus liegt dabei auf Wohn- und Gewerbeimmobilien, wie Hotels und Serviced Apartments sowie gesamten Stadtquartiersentwicklungen in den Kernmärkten Deutschland und Österreich.



„Wir freuen uns über ein weiteres Closing mit der Unterstützung von Capcora. Die Nutzung von Mezzanine-Kapital ist ein wichtiger Treiber für unser weiteres Wachstum“, so Kristian Radosavljevic, CFO der Eyemaxx Real Estate Group.



„Mezzanine-Kapital hat sich in den letzten Jahren zu einer Konstanten in der deutschen Immobilienfinanzierung entwickelt. Das Angebot variiert allerdings stark abhängig von der Ticketgröße, dem Projektstadium und der Art der Immobilie. Es freut uns daher sehr, dass wir Eyemaxx für ein weiteres Projekt einen geeigneten Kapitalgeber zur Seite stellen konnten“, so Christian von Olnhausen, Geschäftsführer bei Capcora und verantwortlich für den Immobilienbereich.