Das Immobilienberatungs- und Planungsbüro Canzler hat den zweiten Unternehmenskauf in diesem Jahr abgeschlossen. In München wurde das Büro Zickler und Jakob Planungen mit Wirkung zum 1. Januar 2021 erworben. Gemäß der Expansionsstrategie hat das Unternehmen am Standort München damit ein vollständiges Generalplanungsteam mit Erfahrung im Wohnungs-, Verwaltungs- und Gewerbebau aufgestellt.…

[…]