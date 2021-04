Canada Goose eröffnet zweiten Deutschland-Store in Frankfurt

Der Einzelhandelsspezialist Comfort hat dem kanadischen Premiumlabel Canada Goose ein Ladenlokal

in Frankfurt für den zweiten Standort in Deutschland vermittelt. Canada Goose sicherte sich den ehemals durch Zara Home genutzten Shop an der Ecke Rathenauplatz 1 / Fressgass mit einer Einzelhandelsfläche von knapp 500 m² über zwei Ebenen.

.

Die Eröffnung ist für das Frühjahr dieses Jahres geplant. Comfort betreut Canada Goose im Zuge eines Exklusivmandates, das gemeinsam mit dem internationalen Partner Cushman & Wakefield umgesetzt wird. Bereits Mitte des Jahres 2020 konnte Comfort den ersten Flagship Store für Canada Goose in Berlin. vermitteln.