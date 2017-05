Campus Hamburg: Kapitalpartner und Patrizia handelseinig

Campus Hamburg

In Othmarschen, das derzeit zu den größten Neubaugebieten in der Hansestadt gehört, ist viel los. Erst am Dienstag feierten die Projektbeteiligten auf dem Grundstück zwischen Behringstraße und Jürgen-Töpfer-Straße die Grundsteinlegung für das Wohnbauprojekt Westpark, und heute erreicht auch das auf dem 1.550 m² großen Nachbargrundstück geplante Studentenwohnheim ein neues Etappenziel: Die Kapitalpartner Gruppe hat die Projektentwicklung an die Patrizia Immobilien AG verkauft. Damit könnte das Projekt, für das der erste Spatenstich ursprünglich im Herbst 2016 geplant war, nun auch zügig in die Realisierung gehen.

Der Bauantrag wurde bereits im vergangenen Jahr gestellt: Geplant ist ein Studentenwohnheim mit 141 modernen und voll möblierten Apartments. Die Fertigstellung des Studentenwohnhauses „Campus Hamburg“ ist für den Herbst 2018, passend zum Beginn des Wintersemesters geplant. Es verfügt über mehr als 3.000 m² Wohnfläche auf neun Etagen. Jedes Apartment ist voll möbliert und verfügt über eine gut eingerichtete Kleinküche. Das Objekt verfügt außerdem über Gemeinschaftsräume in jedem Obergeschoss sowie eine Gemeinschaftsküche mit Terrasse im Dachgeschoss. Aufgrund seiner Lage an der Behringstraße ist das Objekt hervorragend an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden.



„Die Nachfrage nach studentischem Wohnraum ist in Hamburg als der mit rund 100.000 Studenten nach Berlin und München drittgrößten Universitätsstadt Deutschlands enorm und liegt weiter deutlich über dem Angebot. Insofern bietet sich hier eine hervorragende Investitionsmöglichkeit“, erläutert Philipp Schaper, Group Head of Transactions bei Patrizia.



Angesichts der anhaltend starken Nachfrage nach Wohnimmobilien geraten auch Studentenwohnheime immer stärker in den Fokus von Investoren. Erst im Februar hat Patrizia ein modernes Studentenwohnheim in Münster, einer der größten Universitätsstädte Deutschlands, mit rund 200 Ein-Zimmer-Apartments für den Patrizia German Residential Fund II erworben [Patrizia füttert Wohnimmobilienfonds mit Studentenwohnheim], während die neue Akquisition für das Portfolio des Patrizia German Residential Fund I ist. „In allen deutschen Universitätsstädten besteht ein starker Mangel an Wohnraum für Studenten und daran wird sich in den kommenden Jahren wenig ändern. Dieser Trend wird auch zunehmend von Investoren erkannt, weshalb diese Objekte gerne zur Portfoliobeimischung gewählt werden“, erläutert Schaper.