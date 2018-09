Camp David und Soccx ziehen in die City Galerie Aschaffenburg

City Galerie Aschaffenburg

Mit der Clinton Großhandels-GmbH und ihren Modemarken Camp David und Soccx konnte binnen weniger Monate bereits der zweite neue Mieter für die City Galerie Aschaffenburg gefunden werden. Das deutsche Modeunternehmen präsentiert mit seinem Mens- und Womenswear-Label auf 150 m² hochwertige Casual- und Sportmode für Sie und Ihn. Zuvor konnten die DI-Experten Rituals Cosmetics für die City Galerie Aschaffenburg gewinnen, für die die Dürener Immobilienspezialisten erst seit Januar für Center-, Property- und Vermietungsmanagement verantwortlich sind.

Eigentümer des Objekts ist der Spezialfonds ShoppingCenterD der Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH, der die Immobilie seit 2006 in seinem Portfolio hält. Die knapp 51.500 m² große Einzelhandelsimmobilie soll repositioniert werden. „Wir freuen uns über den Vermietungserfolg, der einen weiteren konsequenten Schritt bei der Repositionierung der ‚City Galerie Aschaffenburg‘ darstellt und nachhaltig zur Sicherung des Cashflows des Centers beiträgt“, so Paul Muno, Geschäftsführer der Principal Real Estate Spezialfondsgesellschaft mbH, der erst Ende letzten Jahres den Kauf des benachbarten C&A-Gebäudes bekannt gegeben hatte [wir berichteten]. Die Liegenschaft ist mit der benachbarten City Galerie durch einen gemeinsamen Eingang verbunden.



Die Galerie liegt in der Goldbacher Straße 2 und ist eines der größten innerstädtischen Einkaufszentren in einer Mittelstadt. Sie umfasst 70 Shops und Restaurants auf zwei Mall-Ebenen und vier Verkaufsgeschossen. Ankermieter sind Galeria Kaufhof, MediaMarkt, Rewe und Drogerie Müller. Das angrenzende Parkhaus verfügt über rund 1.700 Parkplätze auf elf Etagen.