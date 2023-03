Calzedonia eröffnet in Neue Mitte Fürth

Die italienische Calzedonia Group mietet im innerstädtischen Einkaufszentrum Neue Mitte Fürth für ihre Modemarken Calzedonia und Intimissimi rd. 200 m² Ladenfläche an. Eigentümer des Shopping Centers ist seit 2016 ein Spezialfonds der DekaBank [wir berichteten]. Seit 2018 wird die Neue Mitte Fürth von Völkel Real Estate in den Bereichen Center- und Quartiersmanagement, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie Leasing und Mieterpflege gemanagt.

.

Das Einkaufszentrum Neue Mitte Fürth liegt in der Fußgängerzone im Herzen von Fürth nur wenige hundert Meter vom Hauptbahnhof entfernt. Es wurde 2015 mit einer Gesamtmietfläche von rund 18.000 m² eröffnet. Calzedonia ergänzt den starken Besatz mit u. a. TK Maxx, C&A, New Yorker, Snipes [wir berichteten], Depot, Esprit, Hugendubel, Rewe und DM. Der Handelsbesatz wird in den Obergeschossen durch Büros, Praxen und ein Sportstudio passend ergänzt. Ein weiteres Highlight ist die lichtdurchflutete Stadt-Bücherei im Dachgeschoss, die ihren Besuchern von der Terrasse des Bibliotheks-Cafés einen Panoramablick über Fürth ermöglicht.