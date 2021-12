Das Maklerunternehmen Realkon Immobilien hat einen Store in 1a-Lage an der Annastraße 34 in Augsburg an Calzedonia vermittelt. Der italienische Wäsche- und Bademodenanbieter eröffnete den neuen Store mit einer Erdgeschossfläche von rund 95 m², auf denen ein Kombistore für die Marken Calzedonia und Intimissimi betrieben wird, am 10. Dezember 2021.

.