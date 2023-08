Calzedonia eröffnet Flagship-Store am Tauentzien

Die italienische Modemarke Calzedonia eröffnet bereits im Oktober 2023 ihren nächsten deutschen Flagship-Store: An der Tauentzienstraße 18a in Berlin. Vormieter war das in Schwierigkeiten geratene Modekonzept Hallhuber [wir berichteten].

.

Der neue Store mit rund 500 m² und einer Verkaufsfläche von über 300 m² erstreckt sich auf zwei Etagen: Im Erdgeschoss wird das Unterwäschekonzept der Marke Intimissimi umgesetzt, im ersten Obergeschoss bietet Calzedonia sein Sortiment aus Strümpfen, Strumpfhosen, Leggings und Bademode für Damen, Herren und Kinder an.



„Calzedonia betreibt eine ganze Reihe von Boutiquen in Berlin. Aber der neue Flagship-Store setzt ein Statement“, erklärt Christoph Schulz, der als geschäftsführender Gesellschafter am Berliner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. Das moderne Eckgebäude mit seinen großzügigen Fensterfronten werde die Sichtbarkeit der Marken Intimissimi und Calzedonia in der Hauptstadt deutlich erhöhen.