Calzedonia bezieht neuen Store in Wiesbaden

Die italienische Modemarke Calzedonia eröffnet noch in diesem Jahr einen neuen Store in der Kirchgasse 49 in Wiesbaden. Vormieter am Standort war Calida. Calzedonia war bislang ganz in der Nähe in der Kirchgasse 36 in einem Kombi-Store mit der hauseigenen Marke Tezenis zu finden. Das neue Ladengeschäft in Haus Nummer 49 bietet mit rund 90 m² deutlich mehr Verkaufsfläche für das Sortiment. Lührman hat den Mieter bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

.