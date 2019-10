Call-Center-Betreiber eröffnet zweiten Standort in Wuppertal

Die Asf Sales & Help Gmbh zieht in das Werther Carré in Wuppertal. Der Call-Center-Betreiber eröffnet dort seinen zweiten Bürostandort in der nordrhein-westfälischen Stadt. Insgesamt hat das Unternehmen rund 1.250 m² neu in der Büroimmobilie, die sich im Eigentum von Intown Real Estate befindet, angemietet. Das Unternehmen gehört zur Aye Media Marketing Group, die deutschlandweit insgesamt rund 1.300 Mitarbeiter beschäftigt. Die neuen Räumlichkeiten in der Straße Kleiner Werth 30 wird das Unternehmen voraussichtlich noch im Oktober beziehen. Allein in Wuppertal arbeiten am neuen und am bereits bestehenden Standort in der Kleinen Klotzbahn 23-27 künftig dann rund 300 Angestellte.

.

Das Werther Carré liegt im Stadtteil Barmen und umfasst insgesamt etwa 9.800 m² Mietfläche. Ankermieter ist das Wuppertaler Jobcenter. Mit dem Einzug des Call-Center-Betreibers ist das 1997 fertiggestellte Büro- und Geschäftshaus vollständig vermietet.



„Mit der ehemaligen Filiale der Gesundheitskasse AOK im Werther Carré konnten wir der Asf Sales & Help eine optimal zugeschnittene Fläche für den Ausbau ihrer Wuppertaler Präsenz vermitteln. Ausschlaggebend war sicher auch die Lage: Das Objekt ist bestens angebunden und auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Für einen Bürostandort ist das heute eine entscheidende Voraussetzung“, freut sich David Podlesny, Director Office Leasing bei Avison Young in Düsseldorf, über die erfolgreiche Vermittlung.