Caleus erwirbt das Hamburger Domkontor D10 von Savills IM

Caleus Capital Partners kauft das Domkontor D10 in der Altstadt. Auf Verkäuferseite des 30 Mio. Euro schweren Deals steht Savills IM. Das Gebäude gehörte in den letzten Jahren zum Bestand des Savills IM European Office Fund (EOF), der sich in der Desinvestitionsphase befindet. Das Closing wird in den nächsten Monaten erfolgen.

