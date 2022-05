Die Caleo Advisors GmbH meldet zwei neue Vermietungen. In der Hanauer Landstraße 553 konnte die BBZ Altenkirchen GmbH erfolgreich in eine Bürofläche mit ca. 700 m² vermittelt werden. Eine weitere Vermietung erfolgte in Langen, hier mietete ein Beratungs- und Planungsunternehmen im Bereich Energie und Mobilität eine Fläche von 140 m² an.

