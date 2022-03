Caldic Ingredients mietet im QiDus im Düsseldorfer Seestern

Die Caldic Ingredients Deutschland GmbH, ein Full-Service-Distributor in der Lebensmittelindustrie und Teil der Caldic-Gruppe, wird zum 01.03.2022 neuer Mieter im QiDus am Düsseldorfer Seestern: Das Unternehmen wird in der Emanuel-Leutze-Straße 8 rund 360 m² Bürofläche beziehen.

.

Eigentümer der Multi-Tenant-Immobilie mit insgesamt 19.000 m² Mietfläche ist ein von L'Etoile Properties geführtes Joint Venture, das die Immobilie in 2017 erwarb [wir berichteten]. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses exklusiv im Rahmen eines Leadmaklermandats für den Eigentümer tätig und hat auch den Mieter beraten.