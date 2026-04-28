Cain und TCC erteilen Savills PM-Mandat für 28.180 m² Logistikfläche in Kerpen

Der Immobilieninvestor Cain und der Immobilienentwickler Trammell Crow Company (TCC) haben Savills zum 1. März 2026 mit dem Property- und Facility-Management für den Logistikneubau in der Hüttenstraße in Kerpen beauftragt. Die beiden Partner befinden sich mit dem im letzten Jahr spekulativ gestarteten Projekt aktuell im Endspurt [wir berichteten].

.

Das Logistikprojekt, das nach aktuellen Nutzeranforderungen sowie hohen Nachhaltigkeitsstandards entwickelt wurde, umfasst zwei hochwertige Gebäude (Klasse A) mit einer Gesamtfläche von 28.180 m². Davon entfallen 23.258 m² auf moderne Lager- und Logistikflächen, während etwa 1.730 m² als Büroflächen und weitere 1.700 m² auf Zwischengeschoss-Lagerflächen. Beide Gebäude streben eine BREEAM-Zertifizierung mit dem Standard „Exzellent“ an.



„Wir freuen uns, mit der Übernahme des Mandats für diese moderne Logistikimmobilie unsere Property und Facility Management Services für Cain International auch weiterhin auszuüben. Dank der Nähe zur Metropolregion Rhein-Ruhr sowie der guten Verkehrsanbindung bietet der Standort eine optimale Erreichbarkeit sowohl des deutschen als auch der europäischen Märkte. Mit unserem integrierten Dienstleistungsangebot werden wir die Potenziale der Flächen gezielt heben und langfristige Werte sichern“, sagt Andreas Flechtner, Managing Director Property-Management bei Savills.