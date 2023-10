Das nach der Gemeinde auf Sylt benannte Café List wird Nachfolger des Cafés Kaffeeklatsch in der 81 m² großen Gastrofläche in der Borgfelder Heerstraße 41. Vermieter ist eine Privatperson. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat die Fläche im Bremer Stadtteil Borgfeld vermittelt.

