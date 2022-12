Caerus wird Mitglied des ICG

Die Caerus Debt Investments AG (Caerus) ist neues Mitglied des Instituts für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG).

„Das Thema ‚Governance‘ ist aufgrund unseres institutionell geprägten Hintergrundes bereits von Beginn an Teil unserer Unternehmensphilosophie. Da wir die vom ICG entwickelten Grundsätze einer wertorientierten Unternehmensführung mittragen, war der Beitritt nur konsequent und stellt eine weitere Ergänzung unserer ESG-Aktivitäten im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie dar. Wir freuen uns auf den konstruktiven Austausch mit den anderen Mitgliedern“, kommentiert Michael Morgenroth, CEO von Caerus.



Die ICG, deren Mitglieder in verschiedenen immobilienwirtschaftlichen Sektoren tätig sind, hat sich zum Ziel gesetzt, Standards für eine werteorientierte, nachhaltige Unternehmensführung in der deutschen Immobilienwirtschaft zu setzen. Das betrifft insbesondere die Punkte Leadership, Organisation, Risiko-Management, Compliance, und Professionalisierung.