Caerus tritt ECORE bei

Die Caerus Debt Investments AG (Caerus) ist der Initiative ESG Circle of Real Estate (ECORE) beigetreten. Ziel der Initiative ist es, die Immobilienbranche auf dem Weg hin zu einer CO2-Neutralität aktiv zu begleiten und die Nachhaltigkeit von Immobilien transparent, messbar und vergleichbar abzubilden.

Für Bernhard Berg, COO von Caerus, ist die „Einbeziehung relevanter ESG-Aspekte in unsere Geschäftsprozesse und Anlagekriterien“ von zentraler Bedeutung für das Unternehmen. „Wir sind überzeugt, dass dies sowohl Umwelt und Gesellschaft als auch die Performance unserer Investments positiv beeinflusst. Daher stehen wir hinter den Zielen von ECORE, was unsere Mitgliedschaft noch einmal unterstreicht“, kommentiert Berg.



Der für die Initiative entwickelte Scoring-Standard stellt dar, inwieweit eine Immobilie oder ein Portfolio Klimaziele und ESG-Kriterien abbildet. Darüber hinaus werden die erforderlichen Taxonomie- Kriterien der EU und die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens eingebunden.



In ECORE sind aktuell über 150 Investoren und Immobilienunternehmen aus den verschiedenen Sparten der Branche vereint. Die Initiative hat unter anderem ein Label entwickelt, das den erreichten ECORE-Score von Immobilien oder ganzer Portfolios bestätigt. Darin einbezogen werden Daten eines Asset Checks sowie der Cluster Governance, Verbräuche und Emissionen.