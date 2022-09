Caerus refinanziert niederländisches Portfolio mit 100 Mio. Euro

Die Caerus Debt Investments AG hat ein Darlehen in Höhe von 100 Mio. Euro zur Refinanzierung eines Immobilienportfolios in den Niederlanden begeben. Der erstrangig besicherte Senior Loan hat eine Laufzeit von vier Jahren.

.

„Die Niederlande stellen für uns einen sehr attraktiven Zielmarkt dar, auf dem wir bereits seit Jahren aktiv sind. Das jetzt hier finanzierte weit gefächerte Immobilienportfolio trägt dazu bei, die Risikostreuung in den von uns für institutionelle Investoren gemanagten Fonds auch in der Zukunft hochzuhalten“, kommentiert Peter Anthuber, CIO bei Caerus.



Das Portfolio umfasst 51 Immobilien an 21 Standorten in den Niederlanden mit zusammen rund 115.000 m² Mietfläche. Die Liegenschaften sind zu circa 93 % vermietet. Die Mieteinnahmen verteilen sich auf die Nutzungsarten Handel (31 %), Wohnen (23 %), Light Industrial (18 %), Büro (14 %) sowie auf Objekte aus den Bereichen Pflege und Hotel.



Das Portfolio befindet sich im Eigentum eines der führenden privaten Immobilieninvestoren der Niederlande. Er verfügt über rund 30 Jahre Investmenterfahrung im Markt und verfolgt einen konsequenten strategischen Manage-to-Core-Ansatz. Sein Ziel ist es, die Objekte nachhaltig weiterzuentwickeln und hierbei insbesondere ESG-Kriterien zu berücksichtigen.