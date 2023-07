Caerus holt sich Dr. Ralf Verwiebe an Bord

Dr. Ralf Verwiebe

© Privat

Dr. Ralf Verwiebe startet als Investment Manager bei der Caerus Debt Investments AG. Ab sofort verantwortet er den weiteren Ausbau des Geschäfts mit internationalen Kunden sowie die Origination, Strukturierung und Prozesssteuerung komplexer Finanzierungen.

.

„Dr. Ralf Verwiebe vereint langjährige kaufmännische und juristische Expertise und bringt alles mit, was institutionelle Anleger von einem Investment Manager erwarten. Außerdem verfügt er nicht nur über einen beeindruckenden Track Record, sondern auch über ein belastbares Netzwerk von Geschäftsbeziehungen im In- und Ausland, was uns bei unseren weiteren Aktivitäten in Deutschland und Europa unterstützen wird“, kommentiert Michael Morgenroth, CEO der Caerus.



Dr. Ralf Verwiebe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, davon 15 Jahre im Immobilienbanking. Vor seinem Wechsel zu Caerus war Dr. Ralf Verwiebe in der Immobilienfinanzierungssparte der Helaba in Frankfurt tätig, seit 2016 als Abteilungsdirektor International Clients Germany. Hier hat er zahlreiche Finanzierungen in allen gängigen Immobilienklassen initiiert und geleitet und war auf Transaktionsebene insbesondere für die Risikoanalyse, die Strukturierung und das Transaktionsmanagement verantwortlich.



Seine Laufbahn hatte Dr. Ralf Verwiebe 2003 als Rechtsanwalt im Bereich Immobilienwirtschaftsrecht von Clifford Chance begonnen. Hier war er für europäische und US-amerikanische Mandanten in Immobilientransaktionen, Due Diligence-Prozessen und komplexen Finanzierungen beratend tätig. Er hat in München und Frankfurt am Main studiert und im Bereich des Europäischen Umwelt- und Bauplanungsrechts promoviert.