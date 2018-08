Cadolto realisiert neues Laborgebäude für die TU am Campus Straubing

Laborgebäude für die technische Universität

© Cadolto

Am TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit wurde ein neues Laborgebäude für die Technische Universität München errichtet. Cadolto erhielt im Oktober 2017 den Auftrag, das Projekt in Modulbauweise zu planen und zu realisieren. Bereits neun Monate später erfolgte die Übergabe an den Auftraggeber.

.

Das neue Gebäude besitzt eine Bruttogrundfläche von 1.135 m² und bietet sieben neuen Laborräumen für Forschung und Lehre mit einer Größe von jeweils ca. 72 m² Platz. Die Professuren für „Mikrobiologie“ und „Organische Chemie und Mikroreaktionstechnik“ werden im Erdgeschoss und im 1.Obergeschoss des neuen Laborgebäudes untergebracht. Zwei Laborräume sind für Praktika vorgesehen.



Das Projekt wurde gemeinsam mit der Architektin Dipl. Ing. Simone Lochbihler, München, geplant. Der Neubau wurde mit einem hohen Vorfertigungsgrad und Einbau modernster Labortechnik in den Werkshallen in Cadolzburg produziert. Die 22 Module für das neue Laborgebäude wurden per Lkw an die Baustelle transportiert. Abschließend wurden die restlichen Laborgeräte eingebaut.