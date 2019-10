Cadenas bezieht 3.600 m² im Augsburger Centron

Die Cadenas Technologies AG bezieht im Centron in Augsburg ca. 3.620 m² Bürofläche. Der in den Bereichen Teilemanagement und elektronische Produktkataloge tätige Software-Anbieter verlagert damit zum August 2020 seine Unternehmenszentrale innerhalb von Augsburg. Die Anmietung der neuen Flächen in der Immobilie in der Steinerne Furt 65a-67 / Schernecker Straße 5 erfolgte über das ebenfalls in Augsburg ansässige, 100%ige Tochterunternehmen Canvas.

.

Eigentümer des insgesamt ca. 20.000 m² umfassenden Bürogebäudes ist die Athora Real Estate S.à.r.l., vertreten durch die Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG. Mit dieser Anmietung ist das „cenTron“ zu über 90 Prozent vermietet. JLL war im Rahmen eines Landlord Representation Mandates beratend und vermittelnd tätig. Als Asset Managerin ist Susanne Färber von Färber Immobilien beauftragt und hat bei der Vermietung mitgewirkt.



Ebenfalls unter Vermittlung von JLL wurden bereits im Herbst / Winter 2018-2019 Flächen an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben für das Hauptzollamt Augsburg, an die Sweco GmbH und an die MedComplet GmbH & Co. KG vermietet [wir berichteten].