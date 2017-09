Caceis Deutschland ernennt Thies Clemenz zum neuen Managing Director

Thies Clemenz

Thies Clemenz übernimmt per 1. September 2017 als Managing Director den Vorsitz in der Niederlassungsleitung der Caceis Bank S.A., Germany Branch. Zugleich wird er Mitglied des Executive Committee der Caceis Gruppe. Beim Asset Servicing Provider der Crédit Agricole Gruppe folgt Clemenz somit auf Bastien Charpentier, der eine neue Funktion in der Gruppe übernehmen wird.

.

Clemenz (44) war von 2005 bis 2017 in verschiedenen Senior Management Funktionen in der HSBC Gruppe tätig, unter anderem als COO von HSBC Global Asset Management in Deutschland und als CEO von HSBC Trinkaus Investment Managers in Luxemburg. Vor seinem HSBC-Engagement hatte Clemenz unterschiedliche, internationale Managementfunktionen bei der Deutsche Bank Gruppe inne, unter anderem war er als CEO der Deutsche Asset Management in Frankreich tätig.