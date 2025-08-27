Cabresso zieht in den Toni Park Augsburg

Nach fünf Jahren Suche ist die Lösung gefunden: Mit Cabresso im Toni Park eröffnet 2026 ein inklusiver Gastronomiebetrieb, der den Augsburger Gewerbecampus um eine neue Dimension bereichert.

.

Der Toni Park im Augsburger Süden bekommt kulinarischen und sozialen Zuwachs: Die CAB Behindertenhilfe eröffnet mit den Ulrichswerkstätten einen neuen Cabresso-Standort. Auf 446 m² Fläche plus Terrasse wird ab Sommer 2026 ein nachhaltiges Gastronomieangebot geschaffen.



Das Besondere: Der Betrieb wird als Werkstatt für Menschen mit Behinderung geführt und schafft damit wertvolle Arbeits- und Ausbildungsplätze. „Mit dem Cabresso im Toni Park eröffnen wir nicht nur einen neuen Standort, sondern auch neue Chancen: für Teilhabe, für persönliche Entwicklung und für Begegnungen. Ich freue mich, dass wir damit Inklusion im Toni Park sichtbar und erlebbar machen können“, so Sonja Schoenberner, Geschäftsführerin und Leiterin Bereich Behindertenhilfe der CAB Caritas.



Über mehrere Jahre war die Toni Immobilien GmbH auf der Suche nach einem passenden Betreiber, einem langfristigen Partner für die Gastronomiefläche im Gebäude A, der die Bedürfnisse der Mieter erfüllt. Diesen Prozess verzögerte die Corona-Pandemie erheblich, da sie die Planbarkeit sowie Gespräche erschwerte. Auch die Inflation und die erhöhten Lebensmittelpreise stellten die Suche nach einem preislich attraktiven Angebot für den Mittagstisch vor große Herausforderungen. Eine Mitarbeiter-Umfrage ergab, dass ein Mittagsgericht maximal 8 Euro kosten sollte. Intensiver Austausch und zahlreiche Prüfungen verschiedenster Betreiberkonzepte waren notwendig, bis sich mit der CAB Behindertenhilfe und den Ulrichswerkstätten ein idealer Träger gefunden hat. Nun ist der Weg frei für eine inklusive und nachhaltige Lösung.



Für den Toni Park ist die jetzt geschlossene Partnerschaft ein Meilenstein. „Mit ihrem inklusiven Konzept und dem gastronomischen Angebot schaffen sie einen Ort, der Menschen zusammenbringt, Teilhabe ermöglicht und den sozialen Anspruch des Toni Parks auf besondere Weise mit Leben füllt“, betont Thomas Krafft, Geschäftsführer der Toni GmbH & Co. KG.