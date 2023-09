Cabot erwirbt Logistikimmobilie in Düren

Cabot Properties hat im nordrhein-westfälischen Düren eine Logistikimmobilie mit rund 7.700 m² Distributionsfläche sowie 200 m² Bürofläche erworben. Insgesamt umfasst das Grundstück 13.000 m². CBRE vermittelte das Objekt und wurde zudem exklusiv mit einem Vermietungsmandat beauftragt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das 2021 erbaute Objekt an der Adresse „Im Kohnental 15“ verfügt über vier Rampentore sowie ein ebenerdiges Tor zur Andienung und ist nach neusten Standards unter anderem mit PV-Anlagen auf dem Dach sowie Elektroladestationen für PKWs ausgestattet. Darüber hinaus ist die Immobilie über die nahegelegenen Fernstraßen Autobahn A4 und Bundesstraße B56 sowie über den rund sieben Kilometer entfernten Bahnhof Düren verkehrstechnisch hervorragend angebunden. Zum Kreuz Köln West sind es rund 33 Kilometer.



„Das Objekt liegt in einer äußerst exponierten Lage in einer der wichtigsten Logistikregionen Europas. Sowohl das Ruhrgebiet und die Benelux-Staaten als auch das übrige Deutschland sind von hier aus hervorragend erreichbar. Darüber hinaus garantiert die Nähe zu Köln und Aachen nicht nur einen großen Pool an potenziellen Kunden, sondern auch die Verfügbarkeit von Fachkräften“, sagt Imad El Akrouche, Senior Consultant Advisory & Transaction Services Industrial & Logistics bei CBRE.